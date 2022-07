La version Pro de l’Apple Watch Series 8 continue de faire parler d’elle et Mark Gurman de Bloomberg annonce qu’elle aura le droit à un design différent des modèles existants, ainsi qu’un nouveau boîtier en titane.

Cette fameuse Apple Watch Pro serait plus grande que les modèles actuels de la montre, à tel point que cela « pourrait ne plaire qu’à un sous-ensemble de clients ». L’appareil aurait un écran 7% plus grand. Concernant le design à proprement parler, ce serait « une évolution de la forme rectangulaire actuelle et non circulaire ». Aussi, Apple n’aurait pas prévu des bords plats.

Un autre élément intéressant est l’autonomie. Nous savons déjà qu’une plus grosse batterie est prévue. Gurman ajoute que la montre pourra tenir plusieurs jours avec une charge grâce à un nouveau mode d’économie d’énergie. Il faut bien sûr s’attendre à des compromis au niveau des fonctionnalités pour tenir plusieurs jours. Reste à savoir quels seront les compromis en question.

La déception viendra du côté des capteurs. Le journaliste explique que le capteur de température corporelle devrait bien être présent sur l’Apple Watch Series 8 et le modèle Pro. Par contre, le système de mesure de la pression artérielle n’arriverait pas avant 2025 au mieux et la fonction de mesure du glucose ne serait pas prête avant la fin de la décennie. Autant dire qu’il va falloir être patient.