Il y aura trois Apple Watch cette année et l’une d’entre elles sera destinée aux sportifs extrêmes. Selon Mark Gurman de Bloomberg, il devrait s’agir d’un modèle Pro, à l’instar de la gamme Pro sur les iPhone, iPad, MacBook et AirPods.

Une Apple Watch « Pro » en approche

Cette Apple Watch « Pro » aura le droit à quelques améliorations, comme nous l’avons vu il y a quelques jours. L’écran est annoncé pour presque mesurer 2 pouces, contre 1,9 pouce avec l’Apple Watch Series 7. La surface de l’écran serait supérieure d’environ 7% à celle de l’Apple Watch Series 7 de 45 mm, et la définition serait de 410 x 502 pixels (396 x 484 pixels pour l’Apple Watch Series 7 de 45 mn et 352 x 430 pixels pour le modèle de 41 mm). Il est également question d’une batterie plus importante et donc d’une meilleure autonomie. D’autre part, cette Apple Watch pour les sports extrêmes comprendrait une résistance aux chocs et une protection améliorée sous la forme d’un matériau métallique plus solide que l’aluminium. Elle serait aussi dotée d’un écran plus résistant aux chocs.

Vient alors le prix. L’Apple Watch Pro débuterait à 900 ou 999 dollars. En comparaison, l’Apple Watch Series 7 débute à 429 euros. Certes, le nouveau modèle est annoncé pour avoir quelques changements, mais le prix serait tout de même deux fois plus important.

Dans la foulée, Gurman parle du nouveau mode d’économie d’énergie. Le journaliste l’avait déjà évoqué il y a quelques mois, mais il se trouve qu’Apple ne l’a pas annoncé lors de la keynote de la WWDC en juin. Maintenant, Gurman dit que la fonctionnalité est toujours en cours de développement avec watchOS 9 et sera peut-être réservée aux trois Apple Watch de 2022. Le nouveau mode permettrait d’utiliser des applications et d’autres fonctions, là où l’actuel se contente d’afficher l’heure.