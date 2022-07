Une Apple Watch « sports extrêmes » verra le jour en 2022 et connaîtra des changements par rapport aux modèles existants, dont un écran plus grand et une meilleure autonomie selon Bloomberg.

Cette version de la montre sera surtout intéressante pour les athlètes et autres sportifs faisant une activité intense. L’écran est annoncé pour presque mesurer 2 pouces, contre 1,9 pouce avec l’Apple Watch Series 7. La surface de l’écran serait supérieure d’environ 7% à celle de l’Apple Watch Series 7 de 45 mm, et la définition serait de 410 x 502 pixels (396 x 484 pixels pour l’Apple Watch Series 7 de 45 mn et 352 x 430 pixels pour le modèle de 41 mm). Il est possible qu’Apple utilise cette surface d’affichage supplémentaire pour mettre simultanément plus de mesures de la condition physique.

Il est également question d’une batterie plus importante et donc d’une meilleure autonomie. Il n’y a toutefois pas d’informations précises à ce sujet. Faut-il s’attendre à un gain notable ?

D’autre part, cette Apple Watch pour les sports extrêmes comprendrait une résistance aux chocs et une protection améliorée sous la forme d’un matériau métallique plus solide que l’aluminium. Elle serait aussi dotée d’un écran plus résistant aux chocs.

Nous savions déjà qu’Apple avait prévu trois Apple Watch pour 2022, mais les détails sur la troisième étaient légers, si ce n’est que c’était un modèle plus résistant. Voilà aujourd’hui d’autres informations.

Les deux autres modèles seront l’Apple Watch Series 8 et l’Apple Watch SE 2. Les trois modèles de 2022 auront la puce S8, qui sera quasiment identique à la puce S7 de l’Apple Watch Series 7… qui était elle-même quasiment identique à la puce S6 de l’Apple Watch Series 6.