Apple publiera ses résultats pour le second trimestre 2022 le jeudi 28 juillet. La firme de Cupertino fera t-elle mieux que les 81,4 milliards de dollars de chiffre d’affaires réalisés lors du Q2 2021 ? Les analystes les plus pointus sur le cas Apple se sont penchés sur la question, et comme souvent, les avis sont quasi unanimes et pointent vers une nouvelle progression des résultats. Ainsi, Daniel Ives ne s’enhardit pas à proposer des chiffres, mais l’analyste de Wedbush croit savoir que la situation s’est améliorée sur le front de la supply chain au point qu’Apple devrait une fois de plus annoncer un CA en croissance assez nette. Ives donne aussi un objectif de cours AAPL à 200 dollars l’action.

Samik Chatterjee de JP Morgan est encore plus enthousiaste et estime qu’Apple va battre le consensus de W&all Street avec un CA de 82 milliards de dollars, soit 600 petits millions en plus que lors du Q2 2021. Lui aussi fixe un objectif de cours à 200 dollars. Avant d’être écartée des anlyses de marché sur Apple, Katy Huberty a eu le temps de livrer ses prévisions de résultats pour le Q2, et c’est une petite douche froide, avec un CA en baisse d’une année sur l’autre (80,6 milliards de dollars contre 81,4 milliards l’an dernier) et un objectif de cours de « seulement » 180 dollars.

Krish Sankar de Cowen préfère de son côté se rallier au panache de ses petits camarades, avec une estimation de CA à 82 milliards de dollars, des ventes d’iPhone et de Mac très solides, et un objectif de cours à 200 dollars pour ne pas changer. David Vogt d’UBS table lui aussi sur une croissance du CA mais n’avance pas de chiffres. Pour Vogt, le rebond des ventes d’iPhone en Chine va doper les résultats d’Apple. L’objectif de cours AAPL à 12 mois est de 185 dollars.