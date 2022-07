L’application Nintendo Switch Online sur iPhone et iPad a été mise à jour vers la version 2.2.0 au niveau de l’App Store et il faut désormais iOS 14 au minimum pour l’utiliser. Jusqu’à présent, la version minimum était iOS 12.

Cet abandon d’iOS 12 et d’iOS 13 n’est pas une surprise, Nintendo avait prévenu le mois dernier qu’une mise à jour aller arriver avec iOS 14 au minimum. Le groupe n’a pas donné une explication, mais il est fort possible que ce soit pour lui faciliter la tâche au niveau du développement. En effet, supporter d’anciennes versions d’un système d’exploitation n’est pas toujours simple. Et selon les données d’Apple, seulement 4% des iPhone tournent sous iOS 13 ou une version antérieure. Cela passe à 10% du côté d’iPadOS 13 et des versions antérieures.

Voici la liste complète des changements de la mise à jour :

Vous pouvez à présent effectuer des demandes d’ami via code ami. Note : répondre à une demande d’ami, ne peut se faire que depuis une console Nintendo Switch.

Vous pouvez à présent copier votre code ami sous la forme d’une URL, et/ou le sauvegarder sous la forme d’un QR Code. Vous pourrez ainsi recevoir des demandes de la part des personnes avec qui vous partagez cette URL ou ce QR Code.

Plusieurs autres petits ajustements ont également été effectués.

iOS 14.0 ou ultérieur est maintenant nécessaire pour utiliser cette application.

L’application Nintendo Switch Online est disponible gratuitement sur l’App Store pour iPhone et iPad. Elle est conçue pour vous accompagner lorsque vous jouez en ligne sur Nintendo Switch.