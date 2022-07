Un autre souci existe au niveau de la production de l’iPhone 14, avec le fournisseur Genius qui connaît des problèmes de qualité liés à des fissures dans le revêtement de la lentille à l’arrière. Selon Ming-Chi Kuo, cela a poussé Apple à changer de fournisseur.

Selon l’analyste, ce problème a poussé Apple à transférer environ 10 millions de commandes de lentilles de Genius à Largan pour ne pas affecter les expéditions d’iPhone 14. D’ailleurs, l’analyste explique que la situation devrait être sous contrôle grâce au changement de fournisseur sachant que Largan devrait être en mesure de supporter la charge. « Le problème de fissure du revêtement de la lentille devrait être résolu dans un délai de 1 à 2 mois selon l’expérience. Mais si Genius ne peut pas régler le problème, Largan continuera à recevoir d’autres commandes », conclut Kuo.

Il y a déjà quelques soucis ici et là avec la production des iPhone 14. Mais jusqu’à présent, la situation semble globalement sous contrôle parce que d’autres fournisseurs arrivent à chaque fois à prendre le relais. Cela devrait ainsi permettre à Apple de sortir ses iPhone 14 en septembre. Pour rappel, il avait fallu attendre octobre et novembre pour les iPhone 12 à cause du Covid-19 et de tout ce que cela impliquait il y a deux ans.