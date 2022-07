Disponible depuis plusieurs mois sur macOS, l’anti-spyware SpyBuster débarque aujourd’hui sur iOS (Lien App Store – Gratuit – iPhone). Le logiciel de MacPaw, un développeur de logiciel ukrainien, permet toujours de détecter les apps installées sur l’iPhone qui renvoient des données vers la Russie et la Biélorussie (sans le consentement de l’utilisateur bien sûr). Dans le détail, l’anti-spyware « matche » les apps qu’il déniche dans l’iPhone avec une liste d’applications considérées comme douteuses (ou carrément douteuses). Lorsqu’il y a correspondance, SpyBuster en avertit l’utilisateur. L’interface de l’app est on ne peut plus simple et un simple bouton permet de lancer la vérification de l’iPhone.

A noter que la liste d’apps récupérées par SpyBuster dans l’iPhone ne contrevient pas aux règles érigées par Apple, justement parce que cette liste est établie dans un unique soucis de sécurité. Sur iPhone, SpyBuster nécessite iOS 14 à minima pour fonctionner tandis que la version macOS de Spybuster fonctionne à partir de macOS 10.15 ou une version ultérieure.