L’immense Steven Spielberg (E.T, Les Dents de la Mer, La Liste de Schindler) est passé en mode détente avec la réalisation… de son tout premier clip musical ! En l’occurrence, l’américain de a réalisé le dernier clip du chanteur Marcus Mumford (Mumford & Sons), intitulé Cannibal. Autre fait notable, le clip a été entièrement filmé à l’iPhone ! On ne connait pas le nom du modèle d’iPhone qui a servi au tournage, mais Marcus Mumford précise sur son compte Twitter que tout a été mis en boîte en une seule prise.

Un cliché du set de tournage montre Steven Spielberg tenant l’iPhone à bout de bras, ce qui prouve au passage que le stabilisateur optique de l’appareil est particulièrement efficace. Les mouvements de caméra sont obtenus via la chaise à roulettes sur laquelle est assis Spielberg (!), la femme du réalisateur, Kate Capshaw, dirigeant la chaise d’un endroit à l’autre du plateau !

On Sunday 3rd July in a high school gym in New York, Steven Spielberg directed his first music video, in one shot, on his phone. Kate Capshaw was the almighty dolly grip. pic.twitter.com/9KUvONG4u3

— Marcus Mumford (@marcusmumford) July 18, 2022