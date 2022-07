Apple a déjà abandonné les processeurs d’Intel avec ses propres puces, à savoir M1, M2 et leurs variantes. Mais Apple faisait également appel à Intel pour certains composants, et il se trouve que ce n’est plus le cas avec le MacBook Air M2.

Avec les précédents Mac, Apple utilisait des puces d’Intel pour des contrôleurs afin de gérer les ports USB et Thunderbolt. Avec le MacBook Air M2, on retrouve des puces créées par Apple, ou du moins pour le compte d’Apple.

No more Intel Inside!@iFixit reveals Apple finally replaced the last vestige of Intel in their M2 MacBooks. Gone are Intel's JHL8040R USB4 retimers, replaced by a pair of custom U09PY3 retimers! pic.twitter.com/YwYet9YxDl

— SkyJuice (@SkyJuice60) July 25, 2022