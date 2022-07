Apple Pay Later, et plus généralement les services de type « acheter maintenant, payer plus tard » causeraient quelques soucis à l’US Consumer Financial Protection Bureau (CFPB). Le régulateur financier américain a officiellement demandé à 5 des sociétés de la tech proposant de tels services (dont Apple), de lui fournir des informations complémentaires sur la nature exacte de leurs activités. Rohit Chopra, le directeur du CFPB a ajouté qu’il faudrait désormais « faire très attention aux implications de l’entrée de ces sociétés dans ce secteur (les services de crédit à la consommation, Ndlr)« .

Apple Pay Later permet de fractionner son achat en 4 paiements différés sur une période de 6 semaines

Interrogé au sujet du lancement d’Apple Pay Later, Chopra a déclaré que l’arrivée de n’importe quelle grosse société technologique posait « un nombre croissant de problèmes », particulièrement autour de la gestion des données des utilisateurs. « Est-ce que c’est combiné avec l’historique de navigation, l’historique de géolocalisation, les données de santé, d’autres applications ? » questionne le patron du CFPB. « Les ambitions de la Big Tech en matière de « acheter maintenant, payer plus tard » sont inextricablement liées au désir de dominer le portefeuille numérique. »

Et de préciser sa pensée : « Tout géant de la technologie qui a beaucoup de contrôle sur un système d’exploitation mobile va avoir des avantages uniques pour exploiter plus largement les données et le commerce électronique. Toute entreprise de ce type continuera à pousser plus loin dans les services financiers afin d’acquérir des connaissances encore plus approfondies sur le comportement des consommateurs ». Le rapport complet du CFPB sur le sujet sera publié dans le courant du mois de septembre. A peine annoncé que le service Apple Pay Later est déjà sur la sellette…