Avec iOS 16 et macOS Ventura, l’application Messages va se mettre à flouter toutes les photos contenant de la nudité en France. Cette fonctionnalité existe déjà aux États-Unis, au Canada, en Australie et en Nouvelle-Zélande. On la retrouvera dès septembre dans l’Hexagone et en Allemagne au niveau d’iMessage.

Ce floutage de photos sexuellement explicites va surtout concerner les iPhone des enfants qui font partie du partage familial avec iCloud. Les parents seront en mesure d’activer une option qui vient flouter les contenus ayant de la nudité. Les enfants pourront techniquement ouvrir le contenu pour le voir en clair, mais ils auront deux alertes qui s’afficheront pour bien les prévenir et donner des détails.

Dans le sens inverse, l’application Messages dissuadera l’enfant d’envoyer des contenus comprenant de la nudité, lui expliquant que cette pratique peut être dangereuse. Mais à l’arrivée, le jeune aura toujours le dernier mot. Il faut comprendre par là qu’il pourra faire le nécessaire pour envoyer le contenu, Apple ne va pas le bloquer.

Il est bon de noter que l’analyse de l’image pour savoir s’il y a ou non de la nudité se fait en local. Rien n’est envoyé sur les serveurs d’Apple, tout est traité directement par l’iPhone, l’iPad ou le Mac. C’est un moyen d’avoir un meilleur respect de la vie privée.

Apple a indiqué à Numerama que la fonctionnalité arrivera en septembre sur iPhone, iPad et Mac avec iOS 16, iPadOS 16 et macOS Ventura. À noter que le système fonctionne avec les autres pays sur iOS 15. Mais pour l’avoir en France, il faudra iOS 16.