Apple continue d’embaucher pour sa future voiture électrique, sa dernière recrue est Luigi Taraborrelli, qui a été un cadre chez Lamborghini pendant plus de 20 ans. Il va ainsi apporter son expertise pour le véhicule d’Apple.

Lamborghini Aventador

Chez Apple, Luigi Taraborrelli aidera à superviser le design général de la voiture. Chez Lamborghini, il supervisait l’ingénierie, la recherche et développement du châssis et de la dynamique du véhicule. Il a contribué à la conception des composants de suspension, des jantes et des pneus, des systèmes de direction et de freinage, des systèmes d’échappement, des systèmes de carburant, des technologies d’assistance au conducteur et plus encore. Autant dire qu’il sera fort utile pour Apple.

Il a rejoint le constructeur de voitures italien en octobre 2001. Il l’a quitté en mai 2022. Voilà donc qu’il va maintenant rejoindre Apple, selon Bloomberg. De fait, il devient l’un des cadres les plus qualifiés pour s’occuper de l’Apple Car.

La rumeur veut qu’Apple travaille sur un véhicule électrique depuis 2014. Le projet reste sous la direction de Kevin Lynch, qui a également un rôle de premier plan dans l’équipe de l’Apple Watch, et de John Giannandrea, le responsable de l’apprentissage automatique de l’entreprise.

Aux dernières nouvelles, Apple a pour projet de dévoiler sa voiture dès 2025. Mais il y a beaucoup d’éléments à prendre en compte et il est possible que ce soit retardé.