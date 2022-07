Les plaintes visant l’App Store continuent de s’empiler. La dernière en date nous provient du Portugal : un professeur de droit a lancé une procédure en recours collectif auprès de la cour de la concurrence du Portugal, la plainte réclamant tout de même 100 millions d’euros de dommages et intérêts ! L’objet du litige est presque « classique » désormais puisque la commission de 15-30% de l’App store et l’équivalent côté Play Store se retrouve dans le viseur, le professeur Fabrizio Esposito estimant que ce niveau de commission revient à surfacturer le consommateur.

2,9 millions d’utilisateurs de l’App Store et 3,6 millions d’utilisateurs de Google Play seraient ainsi concernés par le motif de la plainte, ce qui explique les dommages et intérêts plus que conséquents. Le plaignant explique aussi qu’imposer des hauts niveaux de commission sans autoriser les boutiques applicatives tierces revient à enfreindre les lois portugaises sur l’antitrust. Ce n’est bien sûr pas la première fois qu’Apple fait face à ce type de procédure judiciaire visant directement le système de commission de l’App Store ; des plaintes similaires ont été lancées en Corée du Sud, aux Etats-Unis, au Royaume-Uni, aux Pays-Bas et en Australie, sachant que l’Europe en est au stade de l’enquête…