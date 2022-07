Apple compte visiblement capitaliser sur son rachat de Beddit en 2017. L’un des derniers brevets de Cupertino déposés à l’USPTO décrit un masque de sommeil blindé de capteurs (notamment pour le suivi du mouvement des yeux et l’EEG) et compatible avec les AirPods, ce qui signifie que les écouteurs peuvent être placés à l’intérieur du masque. L’accessoire peut aussi émettre des patterns lumineux qui se synchronisent avec la musique écoutée (l’affichage lumineux est bien sûr optionnel).

Le brevet précise aussi que le masque de sommeil 2.0 pourrait accueillir bien d’autres capteurs en plus de l’eye-tracking et de l’EEG, comme un compas, un gyroscope, une unité de mesure inertielle, un capteur d’activité musculaire (EMG) pour mesurer le niveau de contraction des yeux (oui !), des capteurs de pression sanguine, des capteurs de pression, d’humidité et de température, un ECG voire même un capteur PPG (photo pléthysmographie).