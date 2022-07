Apple propose aujourd’hui la deuxième bêta publique d’iOS 16 sur iPhone et d’iPadOS 16 sur iPad. Elle débarque 24 heures après la quatrième bêta pour les développeurs. Les deux versions sont identiques (build 20A5328h), avec par conséquent les mêmes changements.

Quelques nouveautés sont présentes par rapport à la bêta précédente. Un historique des messages modifiés est maintenant disponible dans l’application Messages. Aussi, la durée pour annuler l’envoi d’un message passe à deux minutes au maximum (contre 15 minutes auparavant). Il est par ailleurs possible de personnaliser le temps dont vous disposez pour annuler l’envoi d’un e-mail, on retrouve de nouveaux fonds d’écran pour CarPlay et l’application Maison, un premier support pour les Live Activities et plus encore. La liste complète des changements est à retrouver sur cet article dédié.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas publiques, rendez-vous dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle pour télécharger la deuxième bêta publique d’iOS 16. Si ce n’est pas le cas et vous souhaitez rejoindre l’aventure, rendez-vous sur beta.apple.com, connectez-vous avec votre identifiant et laissez-vous guider.

Il y a aussi la deuxième bêta publique pour macOS Ventura. Elle aussi arrive 24 heures après la quatrième bêta pour les développeurs (les deux versions correspondent). Il n’y a pas de nouveautés particulières par rapport à la précédente version, si ce n’est diverses améliorations et corrections de bugs.

Si votre Mac est configuré pour recevoir les bêtas publiques, allez rendez-vous Réglages Système > Mise à jour de logiciels pour télécharger la deuxième bêta publique de macOS Ventura. Sinon, comme pour iOS 16, faites un tour sur beta.apple.com pour rejoindre l’aventure.