Tim Cook a assuré qu’Apple va continuer d’embaucher des employés, alors que nous sommes dans une phase où plusieurs entreprises (technologiques ou non) ont décidé de limiter les nouvelles recrues étant donné la période économique.

Tim Cook aux côtés de plusieurs MacBook Air M2

« Nous prenons des décisions délibérées sur l’endroit où investir notre argent, mais nous continuons à embaucher, nous le faisons toutefois de manière très délibérée », a déclaré Tim Cook au Wall Street Journal suite à la publication des résultats financiers du groupe pour le troisième trimestre de son année fiscale (le deuxième trimestre dans notre calendrier). Apple a enregistré un chiffre d’affaires de 82,96 milliards de dollars (en hausse de 1,88% par rapport à l’année dernière) et un bénéfice de 19,44 milliards de dollars (en recul de 10,58% à base comparable).

Récemment, Bloomberg avait annoncé qu’Apple comptait limiter les embauches, à l’instar de Snap (société derrière Snapchat), Microsoft, Google et d’autres entreprises technologiques. Le média expliquait que cela concernerait certaines divisions de l’entreprise en raison d’un éventuel ralentissement économique et que ce serait une réalité dès 2023. Aujourd’hui, Tim Cook sous-entend que le fabricant d’iPhone ne compte pas ralentir les embauches à court terme, mais il est possible que la situation évolue au fil des trimestres.