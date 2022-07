La publication de résultats pour le Q2 d‘Apple a rassuré sur la capacité du californien à résister à la crise. Outre les résultats par catégories de produits et services, Apple a aussi livré d’autres données qui permettent d’avoir un tableau un peu plus complet du poids global du géant américain dans le secteur de la tech (et au delà). La firme de Cupertino a ainsi annoncé que 860 millions d’utilisateurs étaient abonnés à ses différents services (Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News, iCloud, etc.), soit 160 millions d’abonnés supplémentaires en un an. A ce rythme, la barre du milliard d’utilisateurs des services Apple sera franchie dans le courant de l’année prochaine. Luca Maestri, le CFO d’Apple (directeur financier) a aussi précisé qu’Apple TV+ et Apple Arcade étaient actuellement les services à la plus forte croissance (sans doute aussi parce qu’ils partaient de beaucoup plus loin).

Autre chiffre qui donne le tournis, les 179 milliards de dollars de réserve d’Apple, en cash ou en titres. Avec un tel trésor de guerre, Apple pourrait sans doute se lancer dans une acquisition majeure, mais comme à son habitude Tim Cook a fait très vite retomber la fièvre : « À ce jour, nous nous sommes concentrés sur les petites acquisitions de propriété intellectuelle et de personnes mais je n’exclurais rien pour l’avenir et, de toute évidence, nous surveillons constamment le marché. »