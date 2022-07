Martin Scorsese va être à la réalisation de The Wager, un nouveau film sur Apple TV+ avec Leonardo DiCaprio comme acteur principal. Il s’agit de la deuxième collaboration des deux hommes pour le service de streaming, leur première étant le film Killers Of The Flower Moon qui verra le jour en 2023.

Le nouveau film sera une adaptation du livre The Wager: A Tale of Shipwreck, Mutiny, and Murder de David Grann. Apple TV+ a obtenu les droits pour le livre, rapporte The Hollywood Reporter. Plusieurs employés et sociétés qui ont travaillé sur Killers Of The Flower Moon vont se retrouver sur le nouveau projet.

L’histoire de Wager se déroule dans les années 1740, lorsqu’un bateau rafistolé avec 30 hommes décharnés débarque sur la côte du Brésil. Ces hommes étaient les survivants d’un navire britannique qui poursuivait un navire espagnol et s’était écrasé sur une île de la région de Patagonie en Amérique du Sud. Leurs récits de survie aux mers et aux éléments ont fait d’eux des héros.

Il n’y a pour l’instant aucune information sur la date du tournage, la date de sortie ou le reste du casting de The Wager sur Apple TV+. C’est à se demander si le film verra le jour en 2023. Cela semble peu probable, il faudra certainement attendre 2024.