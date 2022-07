Killers Of The Flower Moon, le prochain film de Martin Scorsese avec Leonardo DiCaprio et Robert De Niro pourrait faire ses débuts au Festival de Cannes de 2023 selon Deadline. Le film sortira ensuite au cinéma puis sur Apple TV+.

Martin Scorsese a initialement développé le film chez Paramount, mais le budget a été un problème et Apple TV+ est intervenu pour payer environ 200 millions de dollars afin de boucler le projet et surtout être le diffuseur. Dans le cadre de l’accord conclu en 2020, Paramount continuera d’aider à gérer la sortie du film en salles.

Pourquoi une sortie au cinéma ? Parce que c’est une étape obligatoire pour être éligible aux Oscars. Aussi, on peut se douter qu’il s’agit d’une requête de Martin Scorsese afin que les spectateurs puissent découvrir son film sur le grand écran et pas seulement chez eux en streaming.

Le prochain Festival de Cannes aura lieu du 16 au 27 mai 2023 et Killers Of The Flower Moon ferait donc ses débuts sur place. Il y aura ensuite la sortie au cinéma puis la disponibilité sur Apple TV+. Il est bon de noter que la France dispose toujours de la chronologie des médias. Celle-ci impose un délai de 17 mois entre la sortie au cinéma et la sortie sur les plateformes de streaming comme Apple TV+, Amazon Prime Video et Disney+. Le délai est de 15 mois pour Netflix parce que le service contribue davantage au cinéma français (200 millions euros cette année). Les Français risquent donc d’attendre un peu plus d’un an après la sortie au cinéma pour l’avoir en streaming.

Deadline évoque aussi Emancipation, un autre gros film d’Apple TV+ avec Will Smith. La production serait terminée, mais la sortie reste compliquée à cause de la fameuse gifle de l’acteur aux Oscars. Malgré cet incident, le film pourrait sortir avant la fin de l’année.