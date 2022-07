Apple rend aujourd’hui disponible au téléchargement la deuxième bêta publique de watchOS 9 pour l’Apple Watch. Elle débarque trois semaines après la première bêta publique et 24 heures après la quatrième bêta pour les développeurs.

Sans surprise, la deuxième bêta publique de watchOS 9 pour l’Apple Watch et la quatrième bêta pour les développeurs sont identiques. Il ne faut toutefois pas s’attendre à des nouveautés particulières en comparaison avec la version précédente. En effet, Apple a surtout fait des changements sous le capot, notamment pour améliorer les performances et corriger des bugs. À l’inverse, il y a eu quelques nouveautés sur iPhone et iPad avec la nouvelle bêta d’iOS 16.

Si votre appareil est configuré pour recevoir les bêtas des développeurs, ouvrez l’application Apple Watch sur votre iPhone. Rendez-vous ensuite dans Ma montre > Général > Mise à jour logicielle. Vous pourrez ainsi télécharger la nouvelle version puis procéder à l’installation.

La version finale pour tout le monde devrait logiquement être disponible dans le courant du mois de septembre. La phase de bêta va continuer tout au long du mois d’août et il faut d’ailleurs s’attendre au passage à une nouvelle bêta par semaine à un moment donné. Cela concerna également iOS 16, iPadOS 16, macOS Ventura et tvOS 16.