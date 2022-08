L’État du Kentucky aux États-Unis connaît d’importantes inondations, avec le dernier bilan en date qui fait état de 28 morts. Samedi, alors qu’il était question de 25 morts, le gouverneur de l’État avait déclaré que « ce nombre va probablement augmenter » et ajouter croire « malheureusement que nous allons trouver des corps pendant des semaines ».

Tim Cook, le patron d’Apple, annonce sur Twitter que la société va aider le Kentucky et les États voisins en faisant un don. Mais comme souvent avec ce type d’aide, le dirigeant ne précise pas le montant.

Our hearts are with everyone impacted by the devastating floods in Kentucky and surrounding states. To everyone in harm’s way, please stay safe. Apple will be donating to community relief and recovery efforts.

— Tim Cook (@tim_cook) August 1, 2022