Tim Cook n’est pas resté insensible face aux inondations massives qui se sont produites dans la province du Hebei en Chine. « Nos pensées vont à ceux qui ont été touchés par les terribles inondations à Pékin et dans la province environnante du Hebei », a ainsi écrit Cook sur le média social chinois Weibo. « Apple fera un don pour soutenir les efforts des secours sur le terrain. »



Comme à chaque fois, en Turquie, au Pakistan, aux États-Unis et même suite à l’incendie de Notre-Dame, Apple ne précise pas le montant de ses dons (probablement significatifs bien sûr). Pour rappel, la Chine est en proie depuis plusieurs jours à des inondations spectaculaires causées par le passage du typhon Doksuri. Pékin affirme que l’intensité des pluies est la plus haute jamais mesurée en Chine depuis 140 ans ! Ces pluies diluviennes ont causé la mort d’une vingtaine de personnes et les secours sont toujours à la recherche de 19 disparus (recensés). Pour ne rien arranger, le typhon Khanun se rapproche désormais des côtes orientales du pays.