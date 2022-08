Apple a mis fin à la Beats Pill+ en janvier dernier, et pourtant l’enceinte fait de temps en temps un retour. Aujourd’hui, il s’agit d’une nouvelle collaboration comme le montre la vidéo ci-dessous.

La collaboration a lieu avec Book Projects, un studio créatif de Devin Booker, un joueur de la NBA qui officie chez les Suns de Phoenix. L’enceinte est présentée comme étant inspirée par le désert de Sonoran. Il s’agit de la plus grande zone désertique de l’Amérique du Nord, occupant une superficie de 320 000 km2 entre l’Arizona et la Californie.

.@DevinBook and Book Projects designed a custom Pill+ speaker inspired by the Sonoran Desert 🏜🥵❤️‍🔥 pic.twitter.com/Y4FnxGxBzT — Beats by Dre (@beatsbydre) August 1, 2022

La vidéo montre l’enceinte planant et tournant lentement dans l’air, avec le désert en dessous. On y voit l’arrière, le dessus et l’avant du produit. Par contre, il n’y a pas d’informations sur le lieu d’achat, la date de sortie ou le prix. En France, le dernier prix pour le modèle standard était de 199,95 euros (sachant que son prix en 2015 était de 259 euros).

Il s’agit de la deuxième collaboration en 2022 pour ce qui concerne la Beats Pill+. En mars, Apple avait annoncé une édition spéciale avec la marque de vêtements Stüssy.