La bêta de Xcode 14, le logiciel d’Apple pour développer des applications, semble confirmer que l’iPhone 14 Pro supportera l’écran toujours allumé (Always-On Display). Cela fait un moment qu’on entend parler de ce support avec les rumeurs.

Le développeur Steve Mosser a remarqué une interface pour l’écran de verrouillage qui élimine les détails d’un widget lorsque l’écran se réveille. L’animation indique que les iPhone 14 Pro pourraient supprimer les détails complexes des widgets et autres contenus lorsque l’iPhone est verrouillé et que l’écran toujours allumé est actif.

De son côté, le développeur @rhogelleim a remarqué des signes d’une version en noir et blanc d’un widget habituellement en couleur, toujours dans la bêta de Xcode 14. Cela pourrait être lié à l’écran toujours allumé des iPhone 14 Pro.

A preview of the rumored iPhone 14 Pro ‘Always on Display’ feature might have been leaked by Xcode 14 beta 4 Simulator. Attached are the first two frames of a video of waking the sim. The first image (Always on Display mode) removes texture from the whale image in the widget 🧵 https://t.co/YDsTmuHotb pic.twitter.com/jPYDGh7m6k

— Steve Moser (@SteveMoser) August 1, 2022