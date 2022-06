L’écran toujours allumé de l’iPhone 14 Pro se confirme un peu plus aujourd’hui avec l’affichage des widgets de l’écran de verrouillage d’iOS 16, explique Mark Gurman de Bloomberg.

Le journaliste indique :

Comme l’Apple Watch, l’iPhone 14 Pro pourra afficher des widgets indiquant la météo, les calendriers, les actions de la Bourse, les activités et d’autres données alors que l’écran reste à une faible luminosité et à un faible taux de rafraichissement. Et il y aura un réglage — comme l’Apple Watch — qui empêchera les données sensibles d’apparaître sur l’écran de verrouillage à la vue de tous.

L’écran toujours allumé va donc faire ses débuts sur les iPhone 14 Pro et Pro Max, mais il faut savoir que ce système existe déjà sur les smartphones Android, et ce depuis un moment maintenant. Cela permet d’avoir en permanence des informations sur son écran, sans pour autant l’allumer complètement. Il peut notamment s’agir de l’heure, de la date, des notifications non-lues et plus encore.

Les deux iPhone 14 Pro auront un écran OLED avec un affichage variable de 1 Hz à 120 Hz. En comparaison, les iPhone 13 Pro ont un taux de rafraichissement variable entre 10 Hz et 120 Hz. Le fait de pouvoir descendre à 1 Hz sur les nouveaux modèles devrait permettre de réellement limiter la consommation d’énergie avec l’écran toujours allumé. Mais pour ceux qui ne souhaitent pas un tel mode, on peut se douter qu’Apple proposera une option au niveau d’iOS pour le désactiver.