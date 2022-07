L’une des nouveautés des iPhone 14 Pro et Pro Max sera l’écran toujours allumé (always-on display), et la bêta 4 d’iOS 16 vient un peu plus confirmer cette fonctionnalité grâce à des fonds d’écran spécifiques, comme l’a remarqué 9to5Mac.

Un écran toujours allumé avec les iPhone 14 Pro

Les fonds d’écran sur iOS 16 ont plusieurs couches, ce qui permet au système d’exploitation de s’adapter. Ainsi, il y a plusieurs modes et l’un d’entre eux a pour nom Sleep (sommeil). Quand il est activé, le fond d’écran d’écran s’assombrit et n’affiche que quelques éléments. Un comportement similaire existe du côté de l’Apple Watch.

Quand le mode sommeil s’active

Cela signifie que les utilisateurs verront toujours leurs fonds d’écran d’une certaine manière, même lorsque l’écran est « éteint ». Le fond d’écran s’affichera en pleine luminosité lorsque l’utilisateur touche l’écran ou appuie sur le bouton latéral du téléphone.

Pour rappel, le système d’écran toujours allumé existe déjà sur les smartphones Android, et ce depuis un moment maintenant. Cela permet d’avoir quelques informations, comme l’heure, la date et éventuellement des widgets, et ce en permanence. Cela peut être pratique pour rapidement jeter un coup d’œil à l’heure sans devoir tapoter l’écran ou appuyer sur un bouton. Les iPhone 14 Pro et Pro Max auront un système similaire parce qu’ils profiteront d’un écran pouvant descendre à 1 Hz, contre 10 Hz sur les modèles existants. Le fait de descendre à 1 Hz va limiter la consommation d’énergie.

Si tout se passe bien, Apple dévoilera ses quatre iPhone 14 en septembre à l’occasion d’une keynote. Il y aura l’iPhone 14 (6,1 pouces), l’iPhone 14 Max (6,7 pouces), l’iPhone 14 Pro (6,1 pouces) et l’iPhone 14 Pro Max (6,7 pouces). Ce sont surtout les modèles Pro qui devraient évoluer, les rumeurs suggèrent que les modèles non-Pro seront quasiment identiques aux iPhone 13, au point même d’avoir le même processeur.