Apple va lancer en France une nouvelle déclinaison de son assurance AppleCare+ avec couverture en cas de perte ou de vol. Elle existe déjà dans d’autres pays et elle va bientôt débarquer dans l’Hexagone.

Le nom AppleCare+ avec couverture en cas de perte ou de vol montre bien ce que le produit propose. On a l’assurance classique avec une assistance technique assurée par Apple et une garantie matérielle couvrant jusqu’à deux incidents relevant de dommages accidentels par période de 12 mois, chacun d’eux étant soumis à des frais supplémentaires de 29 euros pour les dommages affectant l’écran ou le dos en verre, et de 99 euros pour tout autre type de dommages accidentels.

En complètement, il y a une protection en cas de perte ou de vol. Chaque incident est soumis à une franchise de 129 euros. Il est bon de noter que la fonction Localiser doit être activée sur l’iPhone au moment où le téléphone est perdu ou volé pour que le processus de réclamation puisse être valable.

Apple n’a pas encore évoqué l’AppleCare+ avec couverture en cas de perte ou de vol pour la France, mais il y a déjà des mentions sur son site. On peut donc se douter que le lancement est pour bientôt. Reste à savoir quel sera le prix. Aux États-Unis, c’est 219 dollars ou 11,49$/mois avec l’iPhone 13. Le prix varie selon les modèles (pour l’iPhone 13 Pro, c’est 269 dollars ou 13,49$/mois).