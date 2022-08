Les prix augmentent un peu partout, mais ce ne sera visiblement pas le cas avec l’iPhone 14. En effet, Apple aurait décidé de maintenir le même tarif que l’iPhone 13.

La décision de ne pas augmenter le prix avec l’iPhone 14 aurait été prise au plus haut niveau de la direction d’Apple. La société accepterait donc de réduire (un peu) ses profits et prendre à sa charge les coûts supplémentaires au niveau des chaines de production plutôt que de répercuter la hausse sur le prix pour les clients.

Il y a toutefois quelques éléments à prendre en compte. La première est que le prix ne bougerait pas pour le modèle de base, à savoir l’iPhone 14 de 6,1 pouces. Mais doit-on s’attendre à une augmentation avec les modèles Pro ? Aussi, l’Europe va-t-elle aussi être concernée par le gel du tarif ? La question peut se poser au vu du cours de l’euro face au dollar.

En Europe, l’iPhone 13 débute à 909 euros. On passe à 1 159 euros pour l’iPhone 13 Pro et 1 259 euros pour l’iPhone 13 Pro Max. Il y a aussi l’iPhone 13 mini à 809 euros, mais ce modèle ne doit plus être pris en compte sachant qu’Apple va abandonner la gamme mini avec l’iPhone 14.

L’information concernant le prix vient de yeux1122 du site coréen Naver. Ce compte a déjà publié de bonnes informations au sujet d’Apple dans le passé. Il a notamment partagé des informations sur l’iPad mini 6 avant l’officialisation par Apple. Il est toutefois bon de noter qu’il s’est déjà trompé. Par exemple, il avait annoncé qu’Apple proposerait un iPad mini Pro, mais un tel modèle n’a jamais vu le jour (du moins pour l’instant).