La société data.ai a livré son rapport sur le temps passé sur certaines apps avec son mobile. Et les résultats sont assez édifiants quoique prévisibles. Ainsi, c’est sur TikTok que les utilisateurs iOS (et Android) passent le plus de temps avec leur iPhone (devant YouTube, Tinder et Disney+), et c’est Instagram qu’ils ont le plus téléchargé lors du second trimestre 2022 (devant Facebook et TikTok encore). Ce temps d’usage est presqu’universellement réparti sur la planète puisque l’étude donne à peu près les mêmes résultats selon que l’utilisateur se trouve aux États-Unis, Indonésie, Singapour, Brésil, Mexique, Australie, Inde, Japon, Corée du Sud, Canada, Russie, Turquie et Royaume-Uni.

En moyenne, les utilisateurs iOS et Android passent plus de 4 heures par jour à utiliser des apps sur leur mobile. C’est beaucoup. En Indonésie, à Singapour et au Brésil, les utilisateurs passent même plus de 5 heures par jour sur leur mobile ! Le rapport note que « la pandémie a peut-être entraîné des impacts plus durables sur l’utilisation des applications. Il semble que les consommateurs mobiles qui ont adopté de nouvelles applications et de nouveaux comportements pendant la pandémie aient persévéré, malgré le soi-disant « retour à la normale » en 2022. »