L’iPad 10, à savoir la prochaine tablette entrée de gamme d’Apple, se dévoile aujourd’hui avec des images venant de Mysmartprice. Le site dit que les rendus viennent d’un accessoiriste. Il arrive que certains d’entre eux arrivent à connaître le design général des produits avant l’officialisation par les constructeurs.

Comme on peut le voir, ce nouvel iPad changerait de design avec notamment des bords plats et non plus arrondis. Il s’inspirerait donc des autres gammes d’iPad. Les recoins seraient toujours arrondis par contre. On peut par ailleurs constater la présence du bouton Home en bas, ce qui suggère la présence de Touch ID par ce moyen. Sur les autres iPad, Apple a retiré le bouton Home et a basculé Touch ID au niveau du bouton d’allumage sur la tranche.

À l’arrière, Apple a également opéré à un changement pour ce qui est de la partie photo. Fini le simple objectif, il y aurait un bloc photo mêlant capteur et flash. Ce design peut rappeler l’iPhone X et l’iPhone XS.

Aussi, il y a quatre grilles mais cela ne signifie pas obligatoirement qu’il y aura quatre haut-parleurs. Seul l’iPad Pro a quatre haut-parleurs à ce jour. Il est donc possible qu’Apple fasse ici comme l’iPad Air avec quatre grilles mais deux haut-parleurs.

Si l’on en croit les rumeurs qui ont déjà circulé, cet iPad 10 d’entrée de gamme aura un écran un peu plus grand (10,5 pouces au lieu de 10,2 pouces sur le modèle actuel), la puce A14 (la même que l’on retrouve dans l’iPad Air 4 et les iPhone 12), le support de la 5G, le Wi-Fi 6 et un port USB-C à la place du port Lightning. La nouvelle tablette doit arriver ce semestre, probablement à l’automne avec la sortie d’iPadOS 16.