Apple a prévu de reporter d’un mois la sortie d’iPadOS 16, la nouvelle mise à jour pour iPad, avec maintenant une arrivée pour octobre, selon Bloomberg. Le système d’exploitation arriverait donc avec macOS Ventura sur Mac. Pour leur part, iOS 16 sur iPhone et watchOS 9 sur Apple Watch doivent toujours arriver en septembre.

Ce délai n’est pas courant, les versions d’iOS et iPadOS sortent normalement ensemble. Mais iPadOS 16 inclut Stage Manager et cette nouveauté pose des problèmes, d’où le délai d’un mois pour la peaufiner et s’assurer que tout fonctionnera bien.

Pour rappel, Stage Manager permet aux utilisateurs de redimensionner les applications dans des fenêtres qui se chevauchent pour une expérience multitâche améliorée. La fonctionnalité prend également en charge un écran externe, ce qui permet aux utilisateurs de travailler simultanément avec huit applications au maximum (jusqu’à quatre applications sur l’iPad et jusqu’à quatre applications sur l’écran externe). Stage Manager est uniquement disponible sur les iPad Pro et iPad Air avec la puce M1.

L’arrivée d’iPadOS 16 en octobre signifie au passage que la mise à jour connaîtra une sortie similaire aux nouveaux iPad. En effet, Apple doit sortir de nouvelles tablettes dans le courant de l’automne. Il est notamment question d’un iPad Pro avec la puce M2 et d’un nouvel iPad d’entrée de gamme avec un port USB-C.