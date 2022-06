L’une des nouveautés d’iPadOS 16 est Stage Manager et le support se fait uniquement sur les iPad avec une puce M1. Cela dérange naturellement des utilisateurs qui ont des iPad récents sans cette puce parce qu’ils ne pourront pas en profiter. Apple a déjà tenté de donner une explication. Craig Federighi, le vice-président d’Apple chargé d’iOS et macOS, justifie aujourd’hui choix concernant le support.

Pourquoi Stage Manager n’est disponible que sur les iPad M1 ?

Stage Manager permet aux utilisateurs de redimensionner les applications dans des fenêtres qui se chevauchent pour une expérience multitâche améliorée. La fonctionnalité prend également en charge un écran externe, ce qui permet aux utilisateurs de travailler simultanément avec huit applications au maximum (jusqu’à quatre applications sur l’iPad et jusqu’à quatre applications sur l’écran externe).

Craig Federighi explique à TechCrunch que la puissance de la puce M1 garantit que toutes les applications utilisées dans Stage Manager sont instantanément réactives. Selon ses dires, « seuls les iPad M1 ont combiné la capacité élevée de la DRAM [mémoire vive dynamique] avec la très haute capacité et la haute performance du stockage [NAND] qui permet à notre échange de mémoire virtuelle d’être super rapide ». Il ajoute qu’iPadOS 16 laisse les utilisateurs avoir jusqu’à huit applications pour être instantanément réactif. « Nous n’avons tout simplement pas cette capacité sur les autres systèmes », dit le dirigeant.

L’iPad Pro et l’iPad Air avec la puce M1 peuvent avoir jusqu’à 16 Go de RAM. En comparaison, l’iPad Pro de la génération précédente dispose de 6 Go de RAM et d’un stockage deux fois moins rapide selon les dires d’Apple.

« Nous avons vraiment conçu Stage Manager pour tirer pleinement parti [de la puce M1] », poursuit Craig Federighi. « Si vous regardez la façon dont les applications s’inclinent et s’ombrent, et comment elles s’animent en entrée et en sortie. Pour faire cela à des fréquences d’images super élevées, sur de très grands écrans et des écrans multiples, il faut des performances graphiques de pointe que personne d’autre ne peut fournir », se justifie le cadre.

Une autre proposition sur Mac

« Lorsque vous mettez tout cela ensemble, nous ne pouvons pas offrir l’expérience complète de Stage Manager sur un système inférieur », a-t-il ajouté. « Nous aimerions le rendre disponible partout où nous le pouvons. Mais c’est ce qu’il faut. C’est l’expérience que nous allons porter à l’avenir. Nous ne voulions pas limiter notre design à quelque chose de moindre, nous établissons la référence pour l’avenir ».

Il faut savoir que Stage Manager sera également disponible sur Mac avec macOS Ventura. Craig Federighi note qu’il existe déjà plusieurs moyens d’avoir une expérience multitâche avec le Mac, soulignant que chacun peut faire comme il l’entend. « Si 20% des utilisateurs de Mac finissent par dire que c’est un autre outil formidable dans leur carquois, c’est fantastique », a-t-il déclaré.