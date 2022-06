Stage Manager est l’une des nouveautés d’iPadOS 16 qui est uniquement disponible sur les iPad avec une puce M1. Comme on peut s’en douter, ceux qui ont une tablette récente mais n’ont pas la puce M1 sont déçus. Apple s’explique une nouvelle fois sur le sujet.

Stage Manager permet aux utilisateurs de redimensionner les applications dans des fenêtres qui se chevauchent pour une expérience multitâche améliorée. La fonctionnalité prend également en charge un écran externe, ce qui permet aux utilisateurs de travailler simultanément avec huit application au maximum (jusqu’à quatre applications sur l’iPad et jusqu’à quatre applications sur l’écran externe).

Il y a quelques jours, Apple a indiqué que Stage Manager était uniquement disponible sur les iPad M1 parce que la puce gère le virtual memory swap, à savoir l’échange de mémoire virtuelle. Apple s’explique une nouvelle fois aujourd’hui et déclare :

Stage Manager est une expérience entièrement intégrée qui offre une toute nouvelle expérience de fenêtrage, incroyablement rapide et réactive, et qui permet aux utilisateurs d’exécuter 8 applications simultanément sur l’iPad et sur un écran externe d’une résolution pouvant atteindre 6K. Pour offrir cette expérience avec l’immédiateté que les utilisateurs attendent de l’expérience tactile de l’iPad, il faut une mémoire interne importante, un stockage incroyablement rapide et des entrées/sorties d’écran externe flexibles, autant d’éléments que proposent les iPad équipés de la puce M1.

Un iPad Pro avec la puce M1 peut avoir jusqu’à 16 Go de RAM. En comparaison, l’iPad Pro précédent dispose de 6 Go de RAM. Aussi, les nouveaux modèles ont un stockage deux fois plus rapide que l’ancienne génération. Tout cela entre en jeu pour la nouvelle fonctionnalité.