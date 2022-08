Ce vendredi marque la disponibilité de Luck, le premier film d’animation 3D sur Apple TV+. Il est créé en partenariat avec Skydance Animation, où John Lasseter (ex-Pixar, réalisateur de Toy Story) est le responsable de l’animation.

Luck tourne autour de Sam Greenfield, la fille la plus malchanceuse du monde. Lorsqu’elle découvre par hasard le Pays de la Chance, elle doit faire équipe avec des créatures magiques pour faire tourner sa chance et vaincre une force plus puissante que la chance elle-même. Dans la version française, c’est la chanteuse et actrice Louane qui fait la voix de Sam Greenfield.

Le film Luck est disponible dès maintenant sur Apple TV+. Le service de streaming est disponible sur de nombreux supports, dont les iPhone, iPad, Mac, Apple TV, téléviseurs connectés, Android TV, box multimédia (Shield TV, Chromecast, etc), consoles (PlayStation et Xbox) et sur le Web depuis l’adresse tv.apple.com. Le prix est de 4,99€/mois, sachant qu’il y a une période d’essai gratuite de sept jours.

À noter qu’Apple a décidé de faire la promotion du film en affichant le personnage de Sam Greenfield et le chat Bob sur la page d’accueil de son site. Cela s’affiche pour le moment sur les sites américain et canadien du fabricant. On peut se douter que cela arrivera dans la journée sur le site français.