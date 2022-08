Apple continue d’ajouter les nouvelles cartes détaillées dans son application Plans. Après une arrivée récente en France, voici qu’un test est en cours en Israël, Palestine et Arabie saoudite.

Comme l’a remarqué Justin O’Beirne, le test des nouvelles cartes pour Apple Plans en Israël, Palestine et Arabie saoudite a débuté cette semaine. On peut voir ci-dessus et ci-dessous les anciennes cartes à gauche et les nouvelles à droite. On peut observer qu’il y a plus de détails sur les nouvelles.

Les tests pour Apple Plans durent généralement plusieurs semaines. Il est difficile de donner une date exacte pour la disponibilité pour tous des nouvelles cartes, mais il est probable que ce soit autour de l’automne.

Ce sera la 16e expansion de la nouvelle interface d’Apple Plans depuis que la mise à jour a été déployée pour la première fois en septembre 2018. En 2020, Apple a achevé son déploiement aux États-Unis, et a depuis proposé le nouveau résultat à l’Australie, la Nouvelle-Zélande, l’Allemagne, Singapour, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne, le Portugal, l’Italie, la France, et plus encore.

Le nouveau design comprend des vues plus détaillées des routes et de la nature, une navigation plus rapide et plus précise, des points de repère en 3D, de meilleures vues des parcs, des bâtiments, des aéroports et des centres commerciaux, ainsi que la fonction Look Around.