Apple a mis à jour les cartes dans son application en France avec nettement plus de détails qu’auparavant. On retrouve aussi la fonction Look Around (Vue à 360°), qui permet de naviguer dans les rues comme le propose Street View chez Google Maps.

Enfin les nouvelles cartes en France pour Apple Plans

Il y avait eu un test avec les nouvelles cartes dans Plans en France à la fin mai et voilà maintenant que c’est disponible pour tout le monde. Vous n’avez aucune mise à jour à faire, Apple a fait le nécessaire au niveau de ses serveurs. Ouvrez simplification l’application Plans sur votre iPhone, iPad ou Mac, et vous aurez la nouvelle cartographie.

L’avantage des nouvelles cartes se situe au niveau des détails. Le visuel est très proche de la réalité, là où c’était très générique auparavant et chaque ville semblait être similaire (à l’exception des bâtiments). Maintenant, on sait réellement dans quelle ville on se trouve.

Look Around et limitations de vitesses

Aussi, il y a la fonction Look Around pour avoir l’équivalent de Street View sur Google Maps. Cela fonctionne dans beaucoup villes, comme Paris, Marseille, Lyon, Strasbourg, Bordeaux, Toulouse et bien d’autres, ainsi que dans des villages de quelques centaines d’habitants. Il est fort probable que tous les villages ne soient pas disponibles avec Look Around dans l’immédiat, mais cela devrait venir au fil du temps.

On peut également citer des indications piétonnes immersives. Il y a des itinéraires pour les piétons en réalité augmentée dans les rues de Lyon, Marseille, Nice et Paris, avec des indications étape par étape. Il suffit de lever son iPhone afin de scanner les bâtiments de la zone pour que Plans identifie la position de manière précise et donne des indications détaillées pour poursuivre l’exploration dans le cadre d’une visite sur place.

D’autre part, il y a les limitations de vitesse en France lorsque vous utilisez la fonction de GPS. « Enfin ! » diront certains.

« Apple Plans est l’app idéale pour explorer et parcourir le monde tout en protégeant vos données personnelles. Nous sommes ravis d’offrir cette expérience à davantage d’utilisateurs avec ce déploiement en France et à Monaco. Plans a connu une refonte complète et propose une navigation améliorée, une vue plus détaillée, des informations plus précises sur les lieux, et des fonctionnalités remarquables propres à Apple, comme Vue à 360°, le guidage en langage naturel, etc. Les utilisateurs trouveront plus facilement leurs points d’intérêt, et pourront s’y rendre plus simplement », déclare Eddy Cue, vice-président d’Apple chargé des services.

La nouvelle cartographie avec Apple Plans est disponible dès maintenant en France. À noter qu’elle débarque aussi à Monaco et en Nouvelle-Zélande.

Pour rappel, des voitures Apple Plans continuent de rouler en France pour cartographier le pays. Aussi, des employés à pied sont dans plusieurs villes pour proposer l’expérience piétonne évoquée plus tôt.