Les voitures d’Apple pour améliorer son application Plans sont de retour en France. Elles vont se remettre à sillonner le pays entre le 1er juin et le 16 août. Cela permettra d’avoir de meilleures cartes, comme le rapporte Numerama.

Le retour des voitures Apple en France

Voici la liste des villes et les dates pendant lesquelles les voitures d’Apple Plans s’occuperont de faire la cartographie :

Nice | 1er juin – 9 juin

Corse | 10 juin – 14 juin

Toulon | 10 juin – 16 juin

Marseille | 16 juin – 21 juin

Montpellier | 21 juin – 29 juin

Perpignan | 29 juin – 1er juillet

Pau | 29 juin – 1er juillet

Toulouse | 4 juillet – 8 juillet

Bordeaux | 8 juillet – 14 juillet

La Roche-sur-Yon | 14 juillet – 15 juillet

Poitiers | 15 juillet – 18 juillet

Clermont-Ferrand | 18 juillet – 20 juillet

Saint-Etienne | 20 juillet – 25 juillet

Lyon | 25 juillet – 1er août

Lille | 25 juillet – 28 juillet

Paris | 25 juillet – 3 août

Metz | 3 août – 5 août

Nancy | 3 août – 5 août

Rouen | 5 août – 11 août

Reims | 5 août – 11 août

Angers | 8 août – 11 août

Tours | 8 août – 11 août

Orleans | 8 août – 11 août

Dijon | 8 août – 11 août

Rennes | 12 août – 16 août

Le Havre | 12 août – 16 août

Caen | 12 août – 16 août

Nantes | 12 août – 16 août

Strasbourg | 12 août – 16 août

Mulhouse | 12 août – 16 août

Grenoble | 12 août – 16 août

Ce matin, nous avons vu qu’Apple a commencé à tester l’affichage des cartes améliorées et les limites de vitesse dans l’application Plans pour la France. C’est accessible auprès de certaines personnes et non la totalité puisqu’il s’agit d’un test. On peut s’attendre à une disponibilité pour tous d’ici les prochaines semaines, mais il n’y a pas encore de date. Qui sait, peut-être qu’Apple nous en dira plus le 6 juin lors de la keynote d’ouverture de la WWDC.