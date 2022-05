Apple Plans s’améliore en France avec l’ajout des limites de vitesse et des cartes plus détaillées, notamment au niveau des bâtiments. Il est toutefois bon de préciser qu’il s’agit pour l’instant d’un test.

Les nouvelles cartes arrivent dans Apple Plans en France

Comme on peut le voir sur l’image ci-dessus, les monuments et les bâtiments sont bien mieux détaillés. Nous n’avons plus des bâtiments génériques, Apple Plans s’adapte afin de se coller au maximum à la réalité. On notera tout de même que certains endroits ont toujours l’ancienne interface. À voir si Apple fera le nécessaire d’ici les prochaines semaines ou mois.

Il y a aussi l’ajout des limites de vitesse. Un panneau s’affiche à droite des incitations à suivre pour se rendre à sa destination. Cette fonctionnalité existe déjà chez la concurrence, il est donc étonnant qu’Apple ait pris son temps pour la rendre disponible. Mais la voilà enfin.

Les améliorations pour les cartes d’Apple Plans ont débuté en France, mais aussi à Monaco et en Nouvelle-Zélande. Et comme le note Justin O’Beirne, le temps moyen de test d’Apple pour les nouvelles cartes est de 47 jours. On peut donc s’attendre à ce que tout le monde puisse en profiter d’ici la mi-juillet.

Les dernières régions en date qui ont pu profiter des cartes améliorées sont l’Allemagne et Singapour. La France et la Nouvelle-Zélande sont donc les prochains sur la liste.