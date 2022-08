Des utilisateurs qui passent par Waze, que ce soit sur Apple CarPlay ou Android Auto, disent rencontrer des lenteurs pendant leur trajet. Il y a plusieurs cas aussi bien les forums du GPS communauté que sur les forums de Google.

Le problème semble être que l’application a du mal à suivre la saisie tactile et à afficher les derniers événements à l’écran. Qu’il y ait une navigation active ou non, l’application commence simplement à avoir des ralentissements et d’autres problèmes après quelques minutes. Dans certains cas, l’emplacement affiché sur l’écran peut être erroné, montrant la voiture à un endroit différent. Pour les utilisateurs de CarPlay, Waze se coupe selon certains utilisateurs, mais les problèmes cessent dès que l’application n’est pas utilisée.

Il est difficile de savoir combien de personnes sont touchées par ce problème. Il semblerait que cela affecte davantage de personnes avec CarPlay qu’avec Android Auto.

À l’inverse, les utilisateurs n’ont aucun problème particulier avec Apple Plans ou Google Maps. C’est la preuve que le problème vient bien de Waze et d’une mise à jour qui se veut fautive.

Il est bon de rappeler que Waze est une propriété de Google, le groupe l’a racheté il y a plusieurs années maintenant pour près d’un milliard de dollars. D’ailleurs, un expert produit de Google indique avoir fait suivre le problème aux équipes de Waze, mais il n’y a pas plus d’informations pour le moment.