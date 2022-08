Nous vous en parlions il y a quelques jours : un Apple 1 qui aurait été un temps la propriété de Steve Jobs est actuellement proposé aux enchères en ligne. L’Apple 1 aurait servi d’appareil de démonstration à Paul Terrell, le propriétaire de Byte Shop (première boutique d’ordinateur aux Etats-Unis), ce dernier ayant fini par commander une cinquantaine de machines en 1976. Le descriptif de l’Apple 1 indique aussi que Steve Wozniak aurait vendu cette machine en main propre.

Las, un article de Mercury News vient remettre en cause cette belle histoire. C’est d’abord au tour du Woz de se montrer sceptique. « C’est l’un des premiers (Apple 1, Ndlr) mais pas un de ceux que nous avons vendu en main propre » affirme le créateur de l’Apple 1 et 2. Woz déclare en outre ne pas être en mesure de dire à « quelle génération exacte appartient cette carte mère ».

Paul Terrell, le créateur du Byte Shop, estime de son côté que l’Apple 1 proposé aux enchères est bien « l’un des premiers livrés (des 50 disponibles dans sa boutique, Ndlr) », mais pas un prototype, sous entendu pas le modèle de production qui lui avait été présenté pour le convaincre de passer commande.

Achim Baque, qui gère les registres de ces machines, acquiesce en ce sens et précise que l’Apple 1 n’est pas celui qui avait été dévoilé lors d’une réunion du club Homebrew, mais qu’il ne s’agit pas non plus d’une des machines qui avait été envoyée à la boutique de Paul Terrell. Baque juge tout de même que Steve Wozniak aurait pu apporter des modifications directes à cette CM (carte mère).

L’interprétation est encore différente pour Corey Cohen, un membre de la Vintage Computer Federation, qui croit savoir que la carte mère afficherait des détails qui montrent que Woz y aurait assemblé certains composants. Autre indice, le matériau qui soutient les composants est en composite, alors que les CM destinées au commerce étaient sur une base en fibre de verre solidifié. En bref, c’est le grand flou, et si l’Apple 1 actuellement aux enchères ne correspond pas tout à fait à la description qui en est faite, il n’en reste pas moins une pièce de collection inestimable. L’enchère actuelle pour cet Apple 1 est d’un peu plus de 407 000 dollars, sachant que la fin des enchères a été fixée au 18 août.