Après une phase de bêta depuis avril, AgileBits propose la version finale de 1Password 8 sur iOS. On retrouve une nouvelle interface et quelques nouveautés au programme.

Dès l’ouverture de 1Password 8, les utilisateurs voient un nouvel écran d’accueil, avec la possibilité de changer l’ordre des catégories. Il y a également un changement — plus notable pour le coup — du côté de la version iPad. L’application tire pleinement parti de la surface de l’écran pour mieux gérer l’organisation.

Outre l’aspect visuel, le gestionnaire de mots de passe a été écrit avec une combinaison de SwiftUI et Rust. Cela permet d’avoir une application « plus stable, plus performante et plus sûre que jamais auparavant », selon AgileBits, qui développe l’outil. On retrouve aussi 1Password Core, à savoir un tronc commun entre l’application sur les différents supports (iOS, macOS, etc) pour avoir « toutes les capacités d’une application 1Password de bureau » dans la paume de votre main, selon l’entreprise.

Le dernier élément notable est l’arrivée de l’expérience complète de Watchtower, déjà disponible sur Mac. Cette fonctionnalité vous informe des violations de mot de passe et autres problèmes de sécurité concernant les éléments que vous avez enregistrés dans 1Password.

1Password 8 est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone et iPad. À noter qu’il s’agit d’une application séparée à la précédente version, vous devez donc la télécharger manuellement, l’ancienne reste sur la version 7. D’autre part, l’application a beau être gratuite au téléchargement, il est nécessaire d’avoir un abonnement pour l’utiliser (3,99€/mois ou 37,99€/an en souscrivant via l’App Store).