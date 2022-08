Land of Women est le nom d’une future série qui verra le jour sur Apple TV+. Il y aura notamment Eva Longoria et Carmen Maura au casting. Ce sera une mini-série.

Land of Women est un drame dans laquelle Eva Longoria incarne Gala, une New-Yorkaise dont la vie est bouleversée lorsque son mari implique la famille dans des malversations financières et qu’elle est obligée de fuir la ville avec sa mère vieillissante et sa fille en âge d’aller à l’université. Pour échapper aux dangereux criminels auxquels le mari de Gala, aujourd’hui disparu, est redevable, les trois femmes se cachent dans la même charmante ville viticole du nord de l’Espagne que la mère de Gala a fuie il y a 50 ans, jurant de ne jamais revenir. Les femmes cherchent à prendre un nouveau départ et espèrent que leurs identités resteront inconnues, mais les rumeurs de la petite ville se répandent rapidement, dévoilant leurs secrets de famille et leurs vérités les plus profondes.

La série s’inspire du livre du même nom de Sandra Barneda. Carlos Sedes sera le réalisateur du programme. Eva Longoria sera l’une des productrices exécutives via sa société de production, en plus d’être actrice.

Land of Women sur Apple TV+ aura le droit à six épisodes et devrait s’arrêter après cela sachant qu’il s’agit d’une mini-série. Il n’y a pour l’instant aucune information sur le reste du casting ou la date de sortie.