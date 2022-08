L’affaire est close : un juge fédéral américain vient d’approuver un règlement de 14,8 millions de dollars visant à solder un litige opposant Apple à des plaignants réunis en recours collectif. Apple était accusé de stocker les données de ces abonnés iCloud sur des serveurs tiers sans informer lesdits utilisateurs.

La plainte en class action avait été déposée le 12 août 2019, et les termes de la plainte étaient alors particulièrement durs puisqu’Apple était pointé du doigt pour rupture de contrat, violations de la loi californienne sur la publicité mensongère et violations de la loi californienne sur la concurrence déloyale. Apple avait répliqué en justice et obtenu qu’une partie des termes de la plainte soit rejetée.

Le 13 janvier 2022, une demande d’approbation préliminaire d’un règlement avec Apple avait été déposée devant le tribunal, demande examinée le 17 février dernier. Apple s’est donc délester de 14,8 millions de dollars pour clôturer cette affaire, une goutte d’eau pour la firme californienne, mais une victoire certaine pour les plaignants.