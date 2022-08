Il faut normalement avoir un compte développeur payant (99€/an) pour télécharger le profil permettant de tester les bêtas d’iOS. C’est également valable pour macOS, tvOS et watchOS. Mais certains sites permettent d’avoir gratuitement les bêtas sur Internet et Beta Profiles (betaprofiles.com) était populaire en la matière, il ferme aujourd’hui ses portes.

Dans un tweet, le site Beta Profiles dit ne pas vouloir entrer dans une bataille juridique avec Apple. On peut donc se douter qu’Apple l’a contacté et lui a demandé de cesser immédiatement ses opérations, sous peine d’avoir une plainte et un procès. Le site sait qu’il est en tort et préfère donc ne pas continuer l’aventure. Il est l’un des premiers résultats sur Google avec une recherche pour avoir gratuitement les profils de bêta.

Hi everyone, I just wanted to say that BetaProfiles will be shutting down soon, I just don't want to get into a legal battle with Apple. BetaProfiles social media will remain as a place to discuss beta updates. Thanks guys so much ❤️

— Beta Profiles (@BetaProfiles) August 10, 2022