Mauvaise nouvelle pour ceux qui comptent acheter l’iPhone 14 Pro ou Pro Max : Apple va augmenter les prix. Selon Ming-Chi Kuo, les nouveaux smartphones seront plus chers que les iPhone 13 Pro ou Pro Max.

L’analyste, généralement bien renseigné au sujet d’Apple, ne donne pas un prix exact. En revanche, il explique que le prix de vente moyen des quatre iPhone 14 va augmenter de 15% pour atteindre le cap des 1 000 dollars. Cela s’explique par la hausse du côté des modèles Pro.

(1/2)

Hon Hai/Foxconn is one of the winners of the increased ASP of iPhone 14 series. I estimated iPhone 14 series ASP would increase by about 15% (vs. iPhone 13 series ASP) to $1,000-1,050 (USD) due to two iPhone 14 Pro's price hikes & higher shipment proportion. https://t.co/UgiW0kom4F

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) August 10, 2022