L’Apple Watch Series 8 arrive dans quelques semaines et Apple a obtenu un brevet concernant un capteur de température qui irait justement à la nouvelle montre connectée.

Selon le brevet, Apple prévoit d’utiliser un seul capteur de température au lieu de plusieurs pour remédier au problème d’espace rencontré sur d’autres produits. La mise en œuvre comprend un capteur de température et une sonde de température différentielle à couche mince. La sonde comprendra un substrat flexible qui sera couplé thermiquement au capteur de température à une extrémité, et à l’une des surfaces de la montre à l’autre.

Pour préserver l’espace à l’intérieur du châssis, la sonde de température différentielle à couche mince pourrait même être acheminée autour, ou à travers, d’autres composants de l’appareil.

Une sonde de température différentielle flexible pourrait être placée n’importe où à l’intérieur d’un appareil portable pour des performances optimales. Elle pourrait même être fixée à l’arrière d’une montre connectée, en contact direct avec la peau de l’utilisateur. De cette manière, la sonde pourrait obtenir une mesure très précise de la température corporelle de l’utilisateur. Le brevet d’Apple va au-delà de l’Apple Watch et couvre la mise en œuvre de la détection thermique dans d’autres appareils.

Apple a présenté des exemples de casques ou d’écouteurs sans fil utilisant un capteur de température embarqué pour détecter la température de l’oreille interne du porteur, et l’Apple Pencil utilisant un système de mesure de la température pour savoir quand l’utilisateur le tient. À l’origine, on s’attendait à ce qu’Apple ajoute un capteur de température et d’autres éléments aux AirPods Pro 2 pour le suivi de la condition physique. Cependant, de récentes fuites ont indiqué que ce n’était plus le cas.