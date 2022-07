Mauvaise nouvelle pour les AirPods Pro 2 avec Apple qui ne proposerait pas finalement un capteur de fréquence cardiaque et de température corporelle, selon Mark Gurman de Bloomberg.

« Au cours des derniers mois, des rumeurs ont circulé sur la capacité du modèle de cette année à déterminer le rythme cardiaque ou la température corporelle de l’utilisateur. On m’a dit que ni l’une ni l’autre de ces fonctions ne sont susceptibles d’arriver avec la mise à niveau de 2022, bien que ces deux améliorations ont été étudiées par la société et pourraient arriver un jour », indique le journaliste concernant les AirPods Pro 2.

La rumeur du capteur de fréquence cardiaque et de température corporelle n’est pas bien vieille, elle remonte au mois dernier. C’est le site 52Audio qui l’a partagée, avec d’autres informations : meilleure puce H1, support du réseau Localiser d’Apple, améliorations sonores, port USB-C sur le boitier de charge et un système d’aide auditive. Toutes ces informations sont-elles bonnes ? Ou le site s’est-il également trompé ? Gurman ne le dit pas, il contredit seulement le capteur de fréquence cardiaque et de température corporelle.

Les premiers AirPods Pro ont vu le jour en 2019. Autant dire que la nouvelle génération se fait attendre. Les bruits de couloirs font comprendre que le lancement aura lieu à l’automne, probablement en même temps que les iPhone 14.