Les AirPods Pro 2 vont sortir cette année et ce sera plus exactement pour l’automne selon les informations de Mark Gurman de Bloomberg. Le journaliste confirme ce qui avait déjà fuité. L’analyste Ming-Chi Kuo avait déjà évoqué une sortie pour le second semestre de 2022.

Une sortie à l’automne 2022 pour les AirPods Pro 2

Pour rappel, les actuels AirPods Pro ont vu le jour à l’automne 2019. Cela fait donc presque trois ans qu’Apple ne les a pas mis à jour au niveau du matériel. Et comme le souligne Gurman, il est possible que certains utilisateurs rencontrent des soucis d’autonomie à cause de l’usage au fil des années et de la petite batterie que l’on retrouve dans les écouteurs sans fil. Ces personnes pourraient donc être tentées d’acheter le nouveau modèle pour avoir des nouveautés et retrouver une bonne autonomie.

Cela fait un petit moment maintenant qu’il y a des rumeurs et autres fuites concernant les AirPods Pro 2. Il se murmure que les écouteurs vont changer de design, notamment pour être plus compacts avec le retrait de la tige. Apple proposerait également un nouveau boitier de charge et le support de l’audio sans perte (lossless).

Nouveaux coloris en approche pour les AirPods Max

Dans la foulée, Gurman annonce qu’Apple prépare de nouveaux coloris pour les AirPods Max. Actuellement, le casque est disponible en gris sidéral, argent, vert, rose et bleu ciel. Il n’y a pas d’informations précises sur les nouveaux coloris, tout comme il n’y a pas de date de sortie. Une arrivée à l’automne aux côtés des nouveaux AirPods Pro est une possibilité.

Officiellement, les AirPods Max coûtent 629 euros. Mais il est possible d’avoir un meilleur prix chez les revendeurs. Chez Amazon et chez Boulanger, le prix est de 499 euros.