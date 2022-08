C’est sans doute l’une des meilleures publicités réalisée pour le service Apple TV+. Diffusée le 21 janvier de cette année, on peut y voir l’acteur Jon Hamm (Mad Men) se plaindre de ne pas faire partie de la longue liste de stars hollywoodiennes qui ont participé à des films ou séries Apple TV+. La traversée du désert est terminée pour l’acteur au sens de l’humour affuté : le compte Twitter d’Apple TV+ évoque à nouveau la fameuse pub tout en précisant que Jon Hamm sera bien cette fois au casting de la saison 3 de The Morning Show. L’acteur britannique incarnera le rôle de Paul Marks, un titan du monde de l’entreprise qui a des vues sur l’UBA.

Jennifer Aniston (Alex Levy), Reese Witherspoon (Bradley Jackson) et Steve Carell (Mitch Kessler) seront toujours les rôles principaux de la saison 3 de The Morning Show, une saison dont on attend toujours la date de diffusion.