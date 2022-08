Laura Martin, senior-analyst spécialiste des médias travaillant pour le compte de Needham and Company, affirme dans un billet pour Yahoo! Finance qu’Amazon et Apple sont en train de cannibaliser le secteur du streaming sportif : « Ils (Apple et amazon, Ndlr) peuvent actuellement détruire le marché du streaming parce qu’ils ont d’autres secteurs d’activité qui réalisent des bénéfices voire de gros bénéfices. Un iPhone coûte 1300 dollars aujourd’hui. Ils peuvent faire des profits sur d’autres pans de leurs activités qui peuvent être réutilisés dans le rachat de droits sportifs. »

De fait, Apple et Amazon dépensent déjà des milliards de dollars dans le rachat de droits pour la diffusion exclusives de matchs ou de compétitions (Baseball, Football, Tennis, Football américain, etc.) et les autres GAFAM ne semblent pas être en mesure de s’aligner. Apple aurait déjà dépensé 2,5 milliards de dollars pour les droits de la MLS, et s’apprêterait à mettre 2,5 milliards supplémentaires sur la table pour les droits de la NFL.

La possession de droits de diffusion dans le secteur sportif est un argument supplémentaire dans la bataille des plateformes de streaming. Apple mise ainsi sur la qualité de ses productions (pas de fond de catalogue) et ces diffusions exclusives pour attirer la public vers sa plateforme Apple TV+. Pour l’instant, les résultats sont assez mitigés (6% de Pdm aux US), mais Rome ne s’est pas faite en un jour.